برنيع يعرض الليلة على مجلس الحرب ملخص مباحثات باريس

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع سيعرض على مجلس الحرب مساء اليوم الأحد ملخص محادثاته في باريس بشأن إطلاق سراح الأسرى.

وبحث مدير الاستخبارات المركزية الأمريكي (سي آي إيه) وليام بيرنز، أمس السبت، في لقاءات مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس الموساد صفقة التبادل، وفق موقع أكسيوس.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولهم، إن المباحثات في باريس كانت ناجحة جدا وجرى التوافق على تحريك مفاوضات التبادل.

وأضافت الصحيفة العبرية نقلا عن المصادر، أنه "لا نريد أن تصل المفاوضات لحالة الجمود لأن الوقت بالنسبة للأسرى".

وقال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن مدير الموساد عاد إلى إسرائيل بعد اجتماعه مع مدير المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في باريس.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن بيرنز اتفق مع مدير الموساد ورئيس وزراء قطر على استئناف محادثات الأسرى، مشيرا إلى أن الأطراف الثلاثة ناقشت في باريس صيغة للسماح باستئناف المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى.

وأكد أنه تقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل وفق مقترحات جديدة بوساطة المصريين والقطريين.