مصدر إسرائيلي: الاحتلال يعتزم تعديل عملية رفح على ضوء محادثات الأسرى المحتملة

تل أبيب (د ب ا)

قال مصدر إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد، إنه مع احتمالات استئناف محادثات الأسرى هذا الأسبوع، ومع الضغط على إسرائيل من جانب محكمة العدل الدولية، يقوم الجيش الإسرائيلي بتعديل عمليته في رفح في المستقبل القريب.

وبحسب المصدر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، فإن العملية مستمرة ولكن سوف يتم تنفيذها بأسلوب مقيد نسبيا الآن.

كانت محكمة العدل الدولية قد أمرت أول أمس الجمعة إسرائيل بوقف "فوري" لهجومها العسكري على مدينة رفح الواقعة جنوبي مدينة غزة، قائلة إن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية "كارثي".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية، إن إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح، الذي سيطرت عليه قبل 3 أسابيع، لاعتبارات سياسية وعسكرية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين كبار قولهم، إنه لم تعد هناك فجوات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن عملية رفح.

كانت القناة الـ13 الإسرائيلية نقلت، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن تل أبيب مستعدة لبحث الهدوء المستمر في غزة، في إطار المفاوضات بشأن صفقة محتملة لتبادل الأسرى.