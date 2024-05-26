زعماء دول الاتحاد الأوروبي يبحثون في براغ دعم أوكرانيا

براغ - (د ب أ)

من المقرر أن يصل زعماء عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى براغ، بعد غد الثلاثاء، بدعوة من رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا، لبحث المساعدة بالذخيرة لأوكرانيا، والدفاع الجوي للبلاد والتعاون في صناعة الدفاع.

وقال متحدث باسم حكومة التشيك اليوم الأحد إن رئيس بولندا، أندريه دودا، ورئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، ورئيس وزراء هولندا، مارك روته ورئيسة وزراء لاتفيا، إيفيكا سيلينوفا، سيحضرون مأدبة عشاء عمل، يستضيفها فيالا، في "فيلا كرامار " المقر الرسمي لرئيس وزراء التشيك، حسب "راديو براغ" اليوم الأحد.

وكان زعماء تشيكيون قد رحبوا بقرار مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار أمريكي، الشهر الماضي.

وقال رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا، إنه يقدر بشكل كبير الخطوة.

وقال وزير الشؤون الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي إن قرار المشرعين الأمريكيين، جاء في الوقت المناسب.

وأضاف على وسائل التواصل الاجتماعي أن العدوان الروسي على أوكرانيا والحرية والديمقراطية، يمكن فقط وقفه من خلال العمل المشترك، مشيرا إلى أنه يتعين على أوروبا أيضا أن تفعل ذلك.