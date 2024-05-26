يديعوت أحرونوت: أضرار بسيارة في هرتسليا جراء صواريخ أطلقت من غزة

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن الصواريخ التي أطلقت من غزة تجاه تل أبيب تسبب في أضرار بسيارة في هرتسليا.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة.

وقالت القسام، في منشور أورده "المركز الفلسطيني للإعلام" على منصة "إكس" اليوم، إن ذلك جاء "رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، اليوم الأحد ، بأن صافرات الإنذار تدوي بقوة في تل أبيب ومنطقة تل أبيب الكبرى بوسط إسرائيل .

وذكرت قناة "اي 24 نيوز" الإسرائيلية أن ذلك يأتي لأول مرة منذ أربعة أشهر.