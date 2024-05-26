مخاوف من وفاة 670 شخصًا بعد انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة

برلين - (د ب أ)

صرح سرحان اكتوبراك، رئيس مهمة منظمة الهجرة الدولية في بابوا غينيا الجديدة لشبكة إيه بي سي الاسترالية بأن 670 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة.

وقال أكتوبراك إن حجم التأثير كان أكبر بكثير مما كان يعتقد في البداية.

ووقعت الكارثة في المرتفعات النائية ببابوا غينيا الجديدة.

وأوضح أكتوبراك أن التضاريس المحيطة بمنطقة الكارثة في إقليم إنجا ظلت محفوفة بالمخاطر وغير مستقرة، ما أدى إلى إجلاء نحو 1250 ناجيا.

جدير بالذكر أن بابوا غينيا الجديدة، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، تقع شمال أستراليا مباشرة.