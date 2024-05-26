احتمالات بارتفاع حصيلة قتلى الانزلاق الأرضي في بابوا غينيا الجديدة إلى أكثر من 670 قتيلًا

(وكالات)

قال مسؤولًا أمميًا، اليوم الأحد، إن حصيلة انزلاق التربة في بابوا غينيا الجديدة قد تتجاوز 670 قتيلًا.

ووقع انزلاق أرضي كبيرًا في المنطقة الجبلية بولاية إينجا الجمعة الماضية ما أدى لدفن أكثر من 300 شخص و1182 منزلًا بشكل فوري، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "بوست كوريير"، نقلاً عن عضو البرلمان إيموس أكيم.

ولا تزال عمليات البحث جارية تحديدًا في بلدة كاوكالام الأكثر تضررًا، حيث قالت السلطات المحلية إن عمليات الإنقاذ جارية للبحث عن أكثر من 300 شخص موجودين في القرية.

وقال موظفو الأمم المتحدة العاملين بالمنطقة إن يصعب الوصول إلى الكثير من المنازل جراء تغطيتها بالركام، مضيفين أن تحرك التربة أثناء عمليات الإنقاذ يزيد من صعوبتها وخطورتها.