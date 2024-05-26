أسلحة المستقبل.. جندي صيني يتجول مع كلب آلي مزود بسلاح ناري (فيديو)
وكالات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجندي صيني يتجول رفقة كلب آلي يحمل سلاحًا على ظهره، في مشهد يبث الرعب في قلوب المارة.
#الصين #جندي_صيني يمشي مع #كلب_آلي #قتالي على خلفية تدهور العلاقات بين #تايوان و #الصين انتشر على #الإنترنت #مقطع_فيديو لجندي من #جيش #التحرير الشعبي يمشي مع كلب آلي قتالي بمدفع #رشاش … pic.twitter.com/f7EPhthEwG— عبدالـلـه (@abdullh_132132) May 24, 2024
واعتبر عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن استخدام مقاتلين آليين في الحروب يمثل عهدًا جديدًا من تطور الأسلحة.
هذا وتشهد العلاقات بين الصين وأمريكا توترًا متصاعدًا بسبب تايوان التي تعتبرها الصين جزء لا يتجزأ من أراضيها، فيما تواصل واشنطن دعمها عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا.
وقبل أيام أطلقت الصين مناورة عسكرية كبيرة للتدريب على تطويق تايوان واحتلالها وقطع خطوط الإمداد عنها.
فيديو قد يعجبك: