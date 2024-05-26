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BBC

أسلحة المستقبل.. جندي صيني يتجول مع كلب آلي مزود بسلاح ناري (فيديو)

11:44 ص الأحد 26 مايو 2024

جندي صيني يتجول مع آلي مزود بسلاح

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجندي صيني يتجول رفقة كلب آلي يحمل سلاحًا على ظهره، في مشهد يبث الرعب في قلوب المارة.

واعتبر عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن استخدام مقاتلين آليين في الحروب يمثل عهدًا جديدًا من تطور الأسلحة.

هذا وتشهد العلاقات بين الصين وأمريكا توترًا متصاعدًا بسبب تايوان التي تعتبرها الصين جزء لا يتجزأ من أراضيها، فيما تواصل واشنطن دعمها عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا.

وقبل أيام أطلقت الصين مناورة عسكرية كبيرة للتدريب على تطويق تايوان واحتلالها وقطع خطوط الإمداد عنها.

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