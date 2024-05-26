انسحاب طلاب جامعة هارفارد من حفل التخرج احتجاجًا على حجب شهادات الداعمين لفلسطين (فيديو)
وكالات
انسحب المئات من الخريجين من حفل التخرج داخل جامعة هارفارد الأمريكية، وخرجوا وهم يرددون هاتفات: "فلسطين حرة، حرة".
Hundreds of students walked out of Harvard University’s commencement ceremony on Thursday, while masses chanted “Let them walk!”, a reference to 13 student protesters who were not allowed to graduate. https://t.co/dOAXcPFABu pic.twitter.com/CPY40stvJ5— The New York Times (@nytimes) May 24, 2024
واحتج الخريجون على قرار الجامعة حجب شهادات الطلاب الداعمين لفلسطين، ومشاركتهم في الحراك الطلابي المناصر لفلسطين.
During the commencement today, the Harvard University Police Department informed a pro-Palestine student that he was trespassing, arbitrarily escorted him out of the graduation. pic.twitter.com/bzMcRzxSX9— Urooj mirza (@mirzaurooj786) May 24, 2024
وتظاهر المئات ضد قرار الجامعة، ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي ومؤيدة للفلسطينيين، واتشح العديد منهم بالكوفية.
‼️🚨 رفع علم فلسطين خلال حفل تخرج في جامعة هارفارد بمدينة كامبريدج الأمريكية. pic.twitter.com/cipGtiuvgt— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) May 25, 2024
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