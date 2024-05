انسحاب طلاب جامعة هارفارد من حفل التخرج احتجاجًا على حجب شهادات الداعمين لفلسطين (فيديو)

وكالات

انسحب المئات من الخريجين من حفل التخرج داخل جامعة هارفارد الأمريكية، وخرجوا وهم يرددون هاتفات: "فلسطين حرة، حرة".

Hundreds of students walked out of Harvard University’s commencement ceremony on Thursday, while masses chanted “Let them walk!”, a reference to 13 student protesters who were not allowed to graduate. https://t.co/dOAXcPFABu pic.twitter.com/CPY40stvJ5