انسحاب طلاب جامعة هارفارد من حفل التخرج احتجاجًا على حجب شهادات الداعمين لفلسطين (فيديو)

وكالات

انسحب المئات من الخريجين من حفل التخرج داخل جامعة هارفارد الأمريكية، وخرجوا وهم يرددون هاتفات: "فلسطين حرة، حرة".

Hundreds of students walked out of Harvard University’s commencement ceremony on Thursday, while masses chanted “Let them walk!”, a reference to 13 student protesters who were not allowed to graduate. https://t.co/dOAXcPFABu pic.twitter.com/CPY40stvJ5 — The New York Times (@nytimes) May 24, 2024

واحتج الخريجون على قرار الجامعة حجب شهادات الطلاب الداعمين لفلسطين، ومشاركتهم في الحراك الطلابي المناصر لفلسطين.

During the commencement today, the Harvard University Police Department informed a pro-Palestine student that he was trespassing, arbitrarily escorted him out of the graduation. pic.twitter.com/bzMcRzxSX9 — Urooj mirza (@mirzaurooj786) May 24, 2024

وتظاهر المئات ضد قرار الجامعة، ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي ومؤيدة للفلسطينيين، واتشح العديد منهم بالكوفية.