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BBC

انسحاب طلاب جامعة هارفارد من حفل التخرج احتجاجًا على حجب شهادات الداعمين لفلسطين (فيديو)

11:15 ص الأحد 26 مايو 2024

طلاب جامعة هارفارد

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وكالات

انسحب المئات من الخريجين من حفل التخرج داخل جامعة هارفارد الأمريكية، وخرجوا وهم يرددون هاتفات: "فلسطين حرة، حرة".

واحتج الخريجون على قرار الجامعة حجب شهادات الطلاب الداعمين لفلسطين، ومشاركتهم في الحراك الطلابي المناصر لفلسطين.

وتظاهر المئات ضد قرار الجامعة، ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي ومؤيدة للفلسطينيين، واتشح العديد منهم بالكوفية.

طلاب جامعة هارفارد انسحاب من حفل التخرج حجب شهادات الداعمين لفلسطين
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