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وزير الخارجية الإسباني يؤكد على تأييد حل الدولتين

11:04 ص الأحد 26 مايو 2024

خوسيه مانويل ألباريس

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(وكالات)

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأحد، إن حل الدولتين سيجعل المنطقة يعمها سلام لا رجعة فيه، مؤكدًا على تأييد بلاده لحل الدولتين.

وأضاف ألباريس، أن الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة كاملة السيادة، يأتي من أجل تحقيق "السلام والعدالة والكرامة الإنسانية الخالصة".

واعترفت إسبانيا والنرويج وأيرلندا بفلسطين كدولة مستقلة كاملة السيادة الأسبوع الماضي في خطوة استفزت إسرائيل التي أكدت أنها ستتخذ إجراءات معادية بحق تلك الدول.

خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني إسبانيا
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