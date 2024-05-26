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BBC

دعا للتمرد ضد وزير الدفاع ورئيس الأركان.. اعتقال الجندي الإسرائيلي الملثم

10:22 ص الأحد 26 مايو 2024

قوات الجيش الاسرائيلي

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(وكالات)

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، الجندي الملثم الذي دعا إلى تمرد ضد وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان، وذلك حسبما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية.

وكان المدعي العام العسكري الإسرائيلي قد طالب بفتح تحقيق مع الجندي من قبل الشرطة العسكرية من أجل كشف ملابسات الأمر.

وكان الجندي قد ظهر فيديو طالب فيها بالتمرد على وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وعدم الاستماع إلى لأوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الجندي الملثم خلال الفيديو، إنه وعدد من الجنود لا ينوون تسليم مفاتيح السلطة في قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، وهو نفس النهج الذي يدعو إليه نتنياهو.

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