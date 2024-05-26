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BBC

مصرع شخصين في انهيار منزل شرقي الصين

05:44 ص الأحد 26 مايو 2024

انهيار منزل في الصين

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(د ب أ)

لقي شخصين مصرعهما في انهيار منزل في أقليم تشيجيانج شرقي الصين، في حين لا يزال شخص أخر مصاب ويخضع للعلاج الطبي، وفقا لما أفادت به السلطات المحلية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، نقلا عن السلطات المحلية، أن الانهيار وقع في حوالي الساعة 7:20 من مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي (1120 بتوقيت جرينتش)، حيث حوصر 3 أشخاص.

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال أحدهم بعد حوالي 20 دقيقة، والذي سرعان ما تم نقله إلى المستشفى.

وتم العثور على الاثنين الآخرين في الساعة 2:30 من صباح اليوم الأحد، ولكن تم تأكيد وفاتهما في وقت لاحق، ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.

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