أول تعليق من جيش الاحتلال على أسر المقاومة عدد من جنوده

وكالات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في جملة مقتضبة نقلتها قناة "الجزيرة"، عدم وجود أي عملية أسر لجنوده.

يذكر أن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قد قال: إن المجاهدين نفذوا عملية مركبة عصر السبت، شمال قطاع غزة، إذ استدرجوا قوة للاحتلال لأحد الأنفاق مما أدى لقتل وجرح وأسر جميع أفراد القوة.

وأضاف "أبو عبيدة" خلال كلمة صوتية بثتها قناة "الجزيرة الإخبارية"، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية مستمرة بالانتقام والتدمير وتنتقل من فشل إلى فشل، موضحا أن آخر فصول الفشل ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ورفح.

وتابع أن قوات الاحتلال تنبش بحثا عن رفات أسراها لأجل مكائد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الشخصية، مشيرا إلى أن مجاهدون مستمرون في تلقين الاحتلال الدروس في محاور القتال.

وأوضح: "مجاهدونا نفذوا عشرات العمليات ضد قوات الاحتلال على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون، موضحا أن جيش الاحتلال يسوق استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي.