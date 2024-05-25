عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: لا صفقة تبادل دون وقف الحرب

قال عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، إنه لن تكون هناك صفقة تبادل دون وقف الحرب.

وأضاف عائلات الأسرى، أن نظرية القضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وتحرير الأسرى معا فشلت.

وتابع عائلات الأسرى، أن غالبية الإسرائيليين يدعمون وقف الحرب مقابل إعادة الأسرى.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولهم، إن المباحثات في باريس كانت ناجحة جدا وجرى التوافق على تحريك مفاوضات التبادل.

وأضافت الصحيفة العبرية نقلا عن المصادر، أنه "لا نريد أن تصل المفاوضات لحالة الجمود لأن الوقت بالنسبة للأسرى".