إعلان

BBC

عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: لا صفقة تبادل دون وقف الحرب

06:52 م السبت 25 مايو 2024

عائلات الأسرى

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

قال عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، إنه لن تكون هناك صفقة تبادل دون وقف الحرب.
وأضاف عائلات الأسرى، أن نظرية القضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وتحرير الأسرى معا فشلت.
وتابع عائلات الأسرى، أن غالبية الإسرائيليين يدعمون وقف الحرب مقابل إعادة الأسرى.
كانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولهم، إن المباحثات في باريس كانت ناجحة جدا وجرى التوافق على تحريك مفاوضات التبادل.
وأضافت الصحيفة العبرية نقلا عن المصادر، أنه "لا نريد أن تصل المفاوضات لحالة الجمود لأن الوقت بالنسبة للأسرى".

عائلات الأسرى صفقة تبادل حرب غزة طوفان الأقصى الأسرى الإسرائيليين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
القيادة الوسطى الأمريكية: 4 من سفننا "الإنسانية" بغزة تضررت بأحوال الطقس

إعلان

إعلان

الدعم وصل لـ 130 مليار جنيه.. الرئيس السيسي يكشف تكلفة رغيف الخبر على الدولة