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BBC

رغم أمر محكمة العدل.. إسرائيل تواصل الهجوم العسكري في رفح

05:08 م السبت 25 مايو 2024

الجيش الإسرائيلي

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تل أبيب- (د ب أ)

يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته في مدينة رفح الواقعة بأقصى جنوب قطاع غزة اليوم السبت، رغم أمر محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للعملية العسكرية في المدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده اغتالوا مقاتلًا فلسطينيا كان قد أطلق النار على الإسرائيليين. زاعمًا العثور على مخابئ أسلحة وفتحات أنفاق في رفح.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن مواطنا قتل في قصف إسرائيلي في رفح المتاخمة لمصر.

ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أمس الجمعة، بالوقف الفوري للهجوم العسكري في رفح في إطار قضية مقدمة من جنوب أفريقيا.

وقال القضاة إن الوضع الإنساني في رفح "كارثي" حاليا، وأضافوا أن من الضروري اتخاذ مزيد من التدابير للحيلولة دون وقوع المزيد من الضرر للسكان المدنيين.

ورفضت إسرائيل قرار المحكمة. وقالت في بيان: "بعد الهجوم المروع ضد مواطني إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، شرعت إسرائيل في حرب دفاعية وعادلة للقضاء على حماس وتأمين إطلاق سراح أسرانا."

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