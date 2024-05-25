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وزير الخارجية الإيراني بالإنابة يؤكد تعزيز التعاون المتبادل مع روسيا

04:17 م السبت 25 مايو 2024

علي باقري كني

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طهران (د ب أ)

أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني "علي باقري كني" خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، العمل حاليًا على تعزيز التعاون المتبادل الثنائي والإقليمي والدولي بين البلدين.

وأفادت "وكالة مهر" الإيرانية، أن باقري كني كتب على صفحته الشخصية : "استمرارًا لـ اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية، تلقيت اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، واستعرضنا البرامج الثنائية والمتعددة الأطراف معاً".

وأضاف باقري كني أن "طريق التعددية" هو الخيار الاستراتيجي لإيران وروسيا لتشكيل عالم عادل يحصل فيه كل طرف على فرصة لـ لعب دور يعتمد على قدرته.

علي باقري كني وزير الخارجية الإيراني وزير الخارجية الروسي إيران
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