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BBC

بوساطة مصرية قطرية.. أكسيوس: استئناف مفاوضات الأسرى الأسبوع المقبل

03:44 م السبت 25 مايو 2024

بوساطة مصرية قطرية.. أكسيوس استئناف مفاوضات الأسرى

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وكالات

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن مدير الموساد عاد إلى إسرائيل بعد اجتماعه مع مدير المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في باريس.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن بيرنز اتفق مع مدير الموساد ورئيس وزراء قطر على استئناف محادثات المحتجزين.

ولفت إلى أن الأطراف الثلاثة ناقشت في باريس صيغة للسماح باستئناف المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين.

وأكد أنه تقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل وفق مقترحات جديدة بوساطة المصريين والقطريين.

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