لسوء الأحوال الجوية.. هبوط اضطراري لمروحية رئيس وزراء أرمينيا

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان"، اليوم السبت، أن المروحية التي كانت تقله اضطرت إلى الهبوط اضطراريًا في فانادزور -وتقع فانادزور في وادٍ بمنطقة جبلية في شمال أرمينيا.

وقال رئيس الوزراء الأرميني أن مروحيته هبطت، بسبب سوء الأحوال الجوية أثناء طريقه إلى مدينة تافوش شمال شرق أرمينيا، ولم تسفر الواقعة عن ضحايا أو إصابات.

وقال في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "كل شيء على ما يرام.. نظراً لسوء الأحوال الجوية قامت مروحيتنا بهبوط غير متوقع في فانادزور.. سنواصل رحلتنا الآن بالسيارة".