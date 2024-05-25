الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل الإذعان لقرار محكمة العدل ووقف هجومها على رفح

بروكسل (د ب أ)

قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، اليوم السبت، إن على إسرائيل الإذعان للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ووقف هجومها العسكري في مدينة رفح بجنوب غزة.

وأضاف بوريل عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "نحيط علمًا بالأمر الذي صدر بحق إسرائيل، "وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لكل الأطراف ويجب تنفيذها بشكل كامل وفعال".

وأمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة بالأمم المتحدة ومقرها لاهاي في هولندا، إسرائيل، أمس الجمعة، بوقف هجومها في رفح على الفور.

وقال القضاة إن الوضع الإنساني في رفح "كارثي" حاليًا، وأضافوا أن من الضروري اتخاذ مزيد من التدابير للحيلولة دون وقوع المزيد من الضرر للسكان المدنيين.

وأكد بوريل في منشوره أمر المحكمة لإسرائيل بـ "بالإبقاء على معبر رفح مفتوحًا لدخول المساعدات الإنسانية".

ورفضت إسرائيل قرار المحكمة، وقالت في بيان: "بعد الهجوم المروع ضد مواطني إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، شرعت إسرائيل في حرب دفاعية وعادلة للقضاء على حماس وتأمين إطلاق سراح أسرانا".

وقال البيان إن "إسرائيل لا تعتزم، ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح تؤدي إلى ظروف معيشية يمكن أن تتسبب بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين سواء بشكل كامل أو جزئي".

وقال مستشار الأمن القومي والمتحدث باسم وزارة الخارجية في البيان إن "اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي باطلة ومشينة وبغيضة أخلاقيًا".