باكستان ترحب بقرار محكمة العدل الدولية حول غزة

إسلام آباد (د ب أ)

رحبت باكستان، اليوم السبت، بالإجراءات المؤقتة الإضافية لمحكمة العدل الدولية التي تطالب إسرائيل بوقف فوري لهجومها العسكري في رفح، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب "اتفاق الإبادة الجماعية" وتدهور الظروف الإنسانية التي يواجهها المدنيون.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية إن "باكستان تؤيد الطلب الذي رفعته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بموجب اتفاق الإبادة الجماعية لعام 1948، والذي أعلنت المحكمة في أعقابه عن إجراءات مؤقتة إضافية"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس أوف باكستان"، اليوم السبت.

وأضاف البيان "تطالب باكستان بتنفيذ فوري وغير مشروط لأحدث أوامر صادرة عن محكمة العدل الدولية".

وكانت محكمة العدل الدولية -وهي المحكمة العليا للأمم المتحدة- قد أمرت، أمس الجمعة، إسرائيل بالوقف " الفورى " لهجومها العسكري على مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة، قائلة إن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية "كارثي."

وجاء الحكم الذي تلاه القاضي "نواف سلام" بصوت مرتفع في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي استجابة لطلب عاجل تقدمت به جنوب أفريقيا.

وبررت جنوب أفريقيا طلبها إلى محكمة العدل الدولية بدعوى أن التدابير السابقة التي اتخذتها المحكمة فيما يتعلق بالحرب في غزة لم تكن كافية.

وكانت جنوب أفريقيا قد طالبت في إجراءات قانونية عاجلة عدة مرات في السابق باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، ويأتي ذلك في إطار دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر.