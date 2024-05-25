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لبنان: قرار العدل الدولية حول رفح فرصة مهمة لوضع حد لاعتداءات إسرائيل

11:32 ص السبت 25 مايو 2024

وزارة الخارجية اللبنانية

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بيروت- (د ب أ)

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن قرار محكمة العدل الدولية حول الوقف الفوري للعمليّات العسكريّة الإسرائيلية في مدينة رفح ، فرصة مهمة لوضع حد لاعتداءات إسرائيل وسياساتها التهجيرية.

وشددت الوزارة، في بيان "أوردته الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم السبت، على ضرورة "إطلاق مسار سياسي جدّي وفاعل، يدفع باتجاه حل عادل، وشامل للقضيّة الفلسطينيّة، على أساس حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى القرارات الدوليّة ذات الصّلة، ومبادرة السلام العربيّة التي أُطلقت في قمّة بيروت للعام 2002، ممّا يُعزّز السلم والأمن إقليميًا ودوليًا".

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "تكثيف الضغط على إسرائيل كي تطبق هذا القرار، وباقي قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصّلة".

ورحّبت الوزارة بقرار المحكمة حول فتح معبر مدينة رفح البري، لضمان وصول المساعدات الإنسانيّة إلى كل المناطق في غزّة، والسماح للّجان الدوليّة بالدخول للتحقيق في الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية.

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