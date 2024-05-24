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إعلام عبري: نتنياهو يعتزم مناقشة قرار محكمة العدل الدولية مع وزراء في الحكومة

09:04 م الجمعة 24 مايو 2024

أرشيفية

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تل أبيب (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم مناقشة قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح مع عدد من وزراء الحكومة الرئيسيين.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس وزراء الاحتلال سيتحدث مع المدعي العام ووزير العدل ووزير الخارجية ووزير الدفاع، بين آخرين، في محادثات عبر الهاتف.

وأمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية "فورا" في رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وقد صدر هذا الأمر بناء على طلب عاجل قدمته جنوب أفريقيا.

ووصف القضاة الوضع الإنساني في رفح بأنه أصبح الآن "كارثيا"، وقالوا إنه من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع إلحاق مزيد من الضرر بالسكان المدنيين.

بنيامين نتنياهو محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي رفح
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