وكالات

علق السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، على أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال السيناتور الأمريكي، "لتذهب محكمة العدل الدولية إلى الجحيم"، مشيرا إلى أن انحياز محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل كبير للغاية.

وزعم جراهام أن حركة المقاومة الإسلامية حماس، تستخدم " الفلسطينيين كدروع بشرية" واصفا قرار المحكمة بأنه "مثير للسخرية" على حد قوله، داعيا في الوقت ذاته إسرائيل إلى تجاهل القرار.

يذكر أن غراهام قد زعم في وقت سابق من الشهر الجاري أنه يحق لإسرائيل ضرب غزة بقنبلة نووية، كما فعلت بلاده بمدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين لإنهاء الحرب العالمية الثانية.