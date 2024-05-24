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BBC

مكتب نتنياهو يهاجم جنوب أفريقيا بسبب قرار "العدل الدولية"

07:40 م الجمعة 24 مايو 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اتهامات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل كاذبة وشائنة ومثيرة للاشمئزاز.

وزعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال، أن تل أبيب لم ولن تقوم بأي نشاط عسكري برفح من شأنه خلق ظروف يمكن أن تؤدي إلى تدمير السكان المدنيين.

كانت محكمة العدل الدولية، أمرت، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وجاء هذا خلال جلسة البث في طلب جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، لاتخاذ مزيد من الإجراءات القضائية ضد إسرائيل للحيلولة دون وقوع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

كما أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

ولفتت المحكمة إلى أنه "للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".

وشددت أنه يجب على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.

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