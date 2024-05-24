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BBC

إسرائيل تتحدى العدل الدولية.. جانتس: سنواصل القتال في أي وقت وفي أي مكان

06:51 م الجمعة 24 مايو 2024

بيني جانتس

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وكالات

نقلت القناة الـ12 الإسرائيليةk عن الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس قوله "سنواصل القتال لإعادة أسرانا في أي وقت وفي أي مكان بما في ذلك رفح".

كانت محكمة العدل الدولية، أمرت، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وجاء هذا خلال جلسة البث في طلب جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، لاتخاذ مزيد من الإجراءات القضائية ضد إسرائيل للحيلولة دون وقوع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

كما أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

ولفتت المحكمة إلى أنه "للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".

وشددت أنه يجب على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.

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