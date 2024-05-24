كيف جاءت ردود الفعل على قرار العدل الدولية بوقف العملية العسكرية في رفح؟

كتب- محمود عبدالرحمن:

بعدما أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، توالت ردود الفعل التي رحبت بقرار المحكمة، داعية إلى ضرورة الالتزام به.

خلال جلسة البث في طلب جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، لاتخاذ مزيد من الإجراءات القضائية ضد إسرائيل للحيلولة دون وقوع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، أمرت المحكمة إسرائيل بوقف العملية العسكرية، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر منذ 8 أشهر.

مصر

رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، مطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كلياً أو جزئياً، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.

وطالبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.

الأردن

قال الأردن، إن محكمة العدل كشفت جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، موضحا أنه على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته ويضع حدا لإفلات إسرائيل من العقاب والمعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي.

جنوب أفريقيا

رحبت بالأمر الذي أصدرته العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح في قطاع غزة، وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه.

وذكرت وزيرة الخارجية "أعتقد أنها مجموعة أكثر حزما، من حيث الصياغة، من الإجراءات المؤقتة، ودعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار".

الاتحاد الأوروبي

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون وبين دعمنا لإسرائيل.

بلجيكا

دعت بلجيكا بعد قرار محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى ووقف العنف والمعاناة الإنسانية في غزة.

رئيس كولومبيا

قال رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، إن قرار محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية من قبل حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يظهر طابع الهمجية التي أطلقت ضد فلسطين.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية ولا تحتاج المصادقة من مجلس الأمن ولا يلغي قرار المحكمة إلا قرار محكمة.

هيومن رايتس ووتش

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن قرار محكمة العدل الدولية يؤكد خطورة الوضع في غزة حيث لا مكان آمن ويواجه المدنيون المجاعة.

حماس

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقرار محكمة العدل الدولية، بشأن وقف الحرب على مدينة رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة.

وقالت حركة حماس في بيان لها، "نرحب بقرار العدل الدولية الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري، ومطالبته بوقف كافة الإجراءات التي تؤدّي للإبادة، وإدخال المساعدات لكافة مناطق قطاع غزَّة، والسَّماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية".

وأضافت "إنَّنا ومع استمرار الاحتلال الصهيوني في ارتكاب أبشع الجرائم والمجازر المروّعة وحرب التجويع والحصار بحقّ المدنيين العزَّل في كامل قطاع غزَّة، كنّا نتوقّع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً وخطورة عمَّا يحدث في رفح".

ودعت الحركة "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لإلزامه فورا بهذا القرار، والمضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كل القرارات الأممية التي تجبر جيش الاحتلال الصهيوني على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة أشهر".

وأكدت أنَّ المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، معنيون ومطالبون بعدم السماح لهذا الكيان الفاشي بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والانفلات من المحاسبة والعقاب، فهم جميعاً أمام مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية، والتزاماً بدعم حقّ شعبنا في الحريَّة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.