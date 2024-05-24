"الوقت ينفد".. المقاومة تنشر فيديو جديد للأسرى الإسرائيليين
وكالات
بثت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فيديو جديد موجها لعائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.
وجاء الفيديو بعنوان "هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟.. الوقت ينفد وحكومتكم تكذب".
القسام تبث شريطا جديدا حول الأسرى— خبرني - khaberni (@khaberni) May 24, 2024
القسام : "هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟.. الوقت ينفد وحكومتكم تكذب".#خبرني pic.twitter.com/iW5wXnq0Im
وعرضت فيه صور 4 إسرائيلي من جنود الاحتلال، وهم شاؤول آرون وإبراهام منغيستو وهشام السد وهدار جولدن، أسرتهم الحركة منذ 10 سنوات.
وتساءلت " هل نسيهم شعبهم وعائلاتهم، كما نسيتهم وفرطت بهم حكومتهم وجيشهم".
وختمت الفيديو بالقول "هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟".
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