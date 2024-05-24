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BBC

"الوقت ينفد".. المقاومة تنشر فيديو جديد للأسرى الإسرائيليين

05:56 م الجمعة 24 مايو 2024

فيديو جديد للأسرى الإسرائيليين صورة من الفيديو

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وكالات

بثت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فيديو جديد موجها لعائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.

وجاء الفيديو بعنوان "هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟.. الوقت ينفد وحكومتكم تكذب".

وعرضت فيه صور 4 إسرائيلي من جنود الاحتلال، وهم شاؤول آرون وإبراهام منغيستو وهشام السد وهدار جولدن، أسرتهم الحركة منذ 10 سنوات.

وتساءلت " هل نسيهم شعبهم وعائلاتهم، كما نسيتهم وفرطت بهم حكومتهم وجيشهم".

وختمت الفيديو بالقول "هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟".

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