محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بفتح معبر رفح

وكالات

أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

جاء هذا خلال جلسة البث في طلب جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، لاتخاذ مزيد من الإجراءات القضائية ضد إسرائيل للحيلولة دون وقوع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

قال نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، إن جنوب إفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب في قطاع غزة، ويجب على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح فورا.

وأضاف سلام، أن المحكمة تذكّر بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ، موضحًا ملاحظة "العدل الدولية" للوضع الإنساني الكارثي في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف.

ولفت إلى أن الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى، مؤكدًا أن المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان.

وأوضح رئيس محكمة العدل الدولية أن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري.

وشدد أنه يجب على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين، فإن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة، كما أن برنامج الأغذية العالمي قال إنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح.