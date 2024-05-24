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فيديو| انهيار مبنى سكني في مدينة الدار البيضاء بالمغرب

03:18 م الجمعة 24 مايو 2024

انهيار مبنى سكني في مدينة الدار البيضاء

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وكالات

انهار مبنى سكني مكون من 5 طوابق، أمس الخميس، بحي بوركون، بمدينة الدار البيضاء المغربية، دون أن يخلف قتلى أو جرحى، حسبما أفاد "موقع الحدث الإخباري".

وتداول رواد مواقع التواصل بالمغرب، مقطعًا مصورًا يوثق لحظات انهيار العمارة، ما أصاب المارة بحالة من الهلع، وبدأوا بالفرار من تساقط الأنقاض عليهم في الشارع.

وفور وقوع الحادثة توجهت السلطات والأجهزة المعنية وفرق الإنقاذ التابعة للحي إلى مكان العقار المنهار للبحث عن المفقودين، غير أن الانهيار لم يخلف أي خسائر بشرية لأنها كانت خالية من السكان.

وحسب ما تداولته وسائل محلية، فإن السبب وراء انهيار المبنى السكني، يعود إلى إصلاحات يجريها أحد مالكي محلات المأكولات السريعة في العمارة.

وفرضت السلطات المغربية طوقًا أمنيًا حول مكان انهيار المبنى، وفتحت تحقيقًا في الواقعة لمعرفة الأسباب وراء حادثة هزت مدينة الدار البيضاء عشية الأمس.

انهيار مبنى سكني مدينة الدار البيضاء المغرب حي بوركون
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