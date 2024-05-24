فيديو| انهيار مبنى سكني في مدينة الدار البيضاء بالمغرب

وكالات

انهار مبنى سكني مكون من 5 طوابق، أمس الخميس، بحي بوركون، بمدينة الدار البيضاء المغربية، دون أن يخلف قتلى أو جرحى، حسبما أفاد "موقع الحدث الإخباري".

وتداول رواد مواقع التواصل بالمغرب، مقطعًا مصورًا يوثق لحظات انهيار العمارة، ما أصاب المارة بحالة من الهلع، وبدأوا بالفرار من تساقط الأنقاض عليهم في الشارع.

بسبب تعديلات قام بها محل مأكولات تحت المبنى، انهيار مبنى سكني من 5 طوابق في الدار البيضاء، المغرب.

قبل الانهيار بربع ساعة، سمع السكان صوت طقطقة وبدأت الجدران بالتصدع، مما دفعهم لإخلاء المبنى فوراً، والحمدلله لم تكن هناك اي إصابات.



pic.twitter.com/Ww6keVDGhP — مهندس عبدالغني الجند (@ssrrr22) May 24, 2024

وفور وقوع الحادثة توجهت السلطات والأجهزة المعنية وفرق الإنقاذ التابعة للحي إلى مكان العقار المنهار للبحث عن المفقودين، غير أن الانهيار لم يخلف أي خسائر بشرية لأنها كانت خالية من السكان.

وحسب ما تداولته وسائل محلية، فإن السبب وراء انهيار المبنى السكني، يعود إلى إصلاحات يجريها أحد مالكي محلات المأكولات السريعة في العمارة.

وفرضت السلطات المغربية طوقًا أمنيًا حول مكان انهيار المبنى، وفتحت تحقيقًا في الواقعة لمعرفة الأسباب وراء حادثة هزت مدينة الدار البيضاء عشية الأمس.