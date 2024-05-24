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BBC

خروج رئيس التشيك من المستشفى بعد علاجه من إصابة أثناء قيادته دراجة نارية

02:15 م الجمعة 24 مايو 2024

الرئيس التشيكي بيتر بافيل،

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براغ (د ب أ)

خرج رئيس التشيك "بيتر بافيل" من المستشفى في أعقاب تعرضه لحادث طفيف خلال قيادته دراجة نارية، أمس الخميس، طبقًا لما أعلنه مكتب الرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وكان مكتب الرئاسة فى التشيك، قد أعلن في بيان ، أمس الخميس، إصابة الرئيس بيتر بافيل أثناء قيادته دراجة نارية بإصابات ليست خطيرة لكنها ستتطلب خضوعه للمتابعة لفترة قصيرة في المستشفى العسكري المركزي في براغ.

وردًا على سؤال لوكالة الأنباء التشيكية "سي تي كيه "، أكدت المتحدثة باسم المستشفى العسكري المركزي "جيتكا زينكي" أن المستشفى استقبل الرئيس وعالجه.

وخرج رئيس التشيك، صباح اليوم الجمعة، وذكر فريق الرئيس إن جدول أعماله للأسبوع المقبل سيبقى بدون تغيير بما في ذلك زياراته المقررة إلى الخارج، حسب "راديو براغ" التشيكي، اليوم الجمعة.

رئيس التشيك حادث بيتر بافيل التشيك
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