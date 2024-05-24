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BBC

مسؤول أمريكي: واشنطن غيرت موقفها من هجوم رفح بعد الاطلاع على خطط منقحة

02:08 م الجمعة 24 مايو 2024

هجوم رفح أرشيفية

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وكالات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله، إن الولايات المتحدة الأمريكية، غيرت موقفها من الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد أن أطلعت إسرائيل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان على خطط منقحة بشأن اجتياحها للمدينة.

وفيما سبق قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الخميس أمام ساحل قطاع غزة"إننا سندفع بقوات جوية وبرية إضافية إلى رفح جنوب قطاع غزة ".

وأضاف "إلى جانب القضاء على القدرات العسكرية لحماس، فإننا نبذل قصارى جهدنا لتهيئة الظروف لعودة الأسرى"، بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

يأتي تصريح جالانت فيما يوسع الجيش الإسرائيلي نطاق عمليته العسكرية منذ انطلاقها من شرق رفح في وقت سابق من الشهر الجاري، رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تداعياتها الإنسانية على سكان المدينة المكتظة بالنازحين من مناطق اخرى من قطاع غزة.

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