أوربان: المجر تريد "إعادة تحديد" وضع عضويتها في الناتو

بودابست (د ب أ)

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن بلاده تسعى إلى "إعادة تحديد" وضع عضويتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لانسحاب محتمل من بند الدعم الضخم الذي يقدمه الحلف العسكري لأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة.

وذكر أوربان في مقابلة إذاعية، اليوم الجمعة، أن مسؤولين عسكريين ومحامين مجريين يعملون بالفعل من أجل استحداث مفهوم جديد يفرق بين البلاد والأعضاء الآخرين في حلف الناتو.

وأضاف أوربان: "يعمل محامونا وعسكريونا بجد لبحث كيفية احتفاظ المجر بعضويتها في الناتو بطريقة لا تحتم عليها المشاركة في أنشطة الناتو خارج أراضي الحلف".

كما ذكر أوربان أن حكومة بودابست مساهم مهم في مهمتين للحلف خارج أراضيه، في العراق وكوسوفو.