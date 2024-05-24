استمرار هجوم سيبراني على مواقع إلكترونية للحكومة والشرطة في ولاية ألمانية

شفيرين (د ب أ)

صرحت متحدثة باسم وزارة الداخلية الإقليمية هناك ردا على استفسار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ،اليوم الجمعة، أنه لا يزال هجوم سيبراني على مواقع إلكترونية تابعة للحكومة الإقليمية لولاية ميكلنبورج- فوربومرن الألمانية وشرطتها مستمرًا.

وكانت الحكومة الإقليمية للولاية في شفيرين أعلنت سابقًا أنه "لا يمكن الولوج إلى مواقع إلكترونية مختلفة لحكومة وشرطة الولاية ومكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) إلا على نطاق محدود ،منذ صباح أمس الخميس، ولم يتضح بعد من أين ينطلق الهجوم ".

تجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، حيث تعرضت الولاية لهجمات سيبرانية خلال شهري أبريل ونوفمبر من العام الماضي.

وأعلن وزير شؤون الرقمنة في الولاية كريستيان بيجل، أمس الخميس، أن "التحليلات الأولية أظهرت بسرعة أن هذه الهجمات تتعلق مجددًا بما يعرف باسم هجمات /حجب الخدمات/ عن طريق إغراق الخوادم بسيل من البيانات".