جيش الاحتلال: اندلاع حريق إثر سقوط شظايا جراء اعتراض مسيرة قتالية شمال البلاد

تل أبيب- (د ب أ)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن حريقا محدودا اندلع إثر سقوط شظايا جراء اعتراض مسيرة قتالية بالقرب من مدينة صفد بشمال إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أن مقاتلات إسرائيلية أسقطت المسيرة خلال تحليقها من جهة الشرق، خارج المجال الجوي الإسرائيلي.

ولفت إلى سقوط أجزاء من الصاروخ المستخدم في اعتراض المسيرة بالقرب من صفد، مما تسبب في اندلاع الحريق ولكن دون وقوع إصابات.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، المدعومة من إيران، مسؤوليتها عن الهجوم بواسطة المسيرة.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن المسيرة كانت متجهة صوب ميناء حيفا الإسرائيلي.

وشنت المقاومة العراقية منذ شهرأكتوبر هجمات استهدفت مواقع أمريكية داخل العراق وإسرائيلية ، مبررة ذلك بالقول إنها تأتي ردا على العدوان الإٍسرائيلي المدعوم من أمريكا على قطاع غزة.