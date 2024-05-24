مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء انهيار مبنى في جزيرة مايوركا الأسبانية

مدريد- (د ب أ)

أعلنت خدمات الطوارئ الإسبانية أن أربعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب العشرات جراء انهيار مطعم في جزيرة مايوركا يوم الخميس.

وذكرت خدمات الطوارئ في جزر البليار إن 16 شخصا أصيبوا بإصابات خطيرة جراء انهيار المبنى في منتجع بلايا دي بالما الساحلي.

ولم يتسن على الفور معرفة هوية الضحايا وما إذا من بينهم سياح أم لا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مبنى مطعم "ميدوسا بيتش كلوب" انهار في حوالي الساعة 8:30 مساء الخميس (1830 بتوقيت جرينتش).

وانهار الطابق الأول من المطعم على الطابق السفلي، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسبانية من بينها صحيفة إل بايس نقلا عن شهود عيان. وقالوا إنه يفترض أن بعض الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.

ولم يتسن معرفة سبب الإنهيار حتى الآن.

وقالت مارجا بروهنز رئيسة الإقليم في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي"إكس"، تويتر سابقا،: "أبعث بخالص عزائي إلى عائلات الأشخاص الأربعة الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث المأساوي وأتمنى الشفاء لجميع المصابين".

وأضافت بروهنز أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كان على اتصال معها لتقديم دعمه.

وقال سانشيز عبر منصة إكس" أتابع عن كثب الآثار المترتبة على هذا الانهيار المروع والذي حدث في شاطئ بالما".

وكتب " أبعث بخالص التعازي لأسر الذين فقدوا أرواحهم وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين".