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وزير الخارجية المصري يشارك في اجتماع وزاري عربي مع الرئيس الفرنسي بشأن غزة

10:38 ص الجمعة 24 مايو 2024

وزير الخارجية سامح شكري

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وكالات

توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في اجتماع وزاري يضم وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية والإمارات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان صحفي اليوم، بأن الزيارة تأتي بدعوة من ماكرون، وذلك في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يشمل الاجتماع بحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع بالقدر الكافي لاحتياجاتهم، فضلاً عن التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء هذه الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين.

سامح شكري وزير الخارجية المصري اجتماع وزاري عربي غزة طوفان الأقصى
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