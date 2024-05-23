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فيديو| بسبب سماع الترجمة.. موقف طريف بين الرئيس الروسي وملك البحرين

09:11 م الخميس 23 مايو 2024

الرئيس الروسي وملك البحرين

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وكالات

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لموقف طريف بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة.

وظهر في مقطع الفيديو الرئيس الروسي وهو يوضح لملك البحرين كيفية ارتداء سماعات الترجمة.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الخميس في موسكو.

وقال ملك البحرين إن روسيا لها دور تلعبه في حفظ السلام في الشرق الأوسط. كما أكد على التوصل إلى اتفاق بشأن مؤتمر دولي للسلام في البحرين.

وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة: "إن روسيا هي الدولة الأولى التي أطلب منها دعم هذا المؤتمر لأنه بدون دعم روسيا لا قيمة لهذا المؤتمر".

ووصل آل خليفة إلى روسيا يوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.

الرئيس الروسي ملك البحرين وقف طريف بين الرئيس الروسي وملك البحرين حمد بن عيسى كيفية ارتداء سماعات الترجمة
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