فيديو| بسبب سماع الترجمة.. موقف طريف بين الرئيس الروسي وملك البحرين

وكالات

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لموقف طريف بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة.

وظهر في مقطع الفيديو الرئيس الروسي وهو يوضح لملك البحرين كيفية ارتداء سماعات الترجمة.

لقطة لطيفة..



الرئيس بوتين يوضح لملك البحرين كيفية ارتداء سماعات الترجمة. pic.twitter.com/OaL58QRE3I — شؤون روسية (@id7p_) May 23, 2024

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الخميس في موسكو.

وقال ملك البحرين إن روسيا لها دور تلعبه في حفظ السلام في الشرق الأوسط. كما أكد على التوصل إلى اتفاق بشأن مؤتمر دولي للسلام في البحرين.

وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة: "إن روسيا هي الدولة الأولى التي أطلب منها دعم هذا المؤتمر لأنه بدون دعم روسيا لا قيمة لهذا المؤتمر".

ووصل آل خليفة إلى روسيا يوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.