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الصحة بغزة تحذر من توقف خدمات مستشفى الأقصى جراء نفاد الوقود

08:58 م الخميس 23 مايو 2024

مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح

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غزة- (د ب أ)

حذرت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس من توقف خدماتها في مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط القطاع خلال ساعتين جراء نفاد الوقود.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الخدمات الصحية "ستتوقف خلال ساعتين في مستشفى شهداء الأقصى جراء نفاد الوقود".

وأضاف البيان أن عشرات المرضى والأطفال الخدج مهددون بالموت خلال ساعات جراء نفاد الوقود.

وتابع البيان أن الوزارة أطلقت مناشدات بضرورة إيصال الوقود إلى المستشفيات دون جدوى.

وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف الحرب في غزة قبل فوات الأوان.

وأغلق الجيش الإسرائيلي في الخامس من مايو الجاري معبر (كرم أبو سالم/ كيرم شالوم) التجاري الوحيد مع غزة ردا على هجوم صاروخي على نقطة عسكرية قريبة من المعبر أوقع أربعة جنود قتلى وتبنته حركة حماس.

فيما فرض سيطرته الأمنية على معبر رفح في السابع من مايو، مما دفع منظمات دولية للتحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.

ويعاني سكان قطاع غزة من أزمة إنسانية حادة بسبب نقص الغذاء والدواء ومقومات الحياة منذ بدء الحرب ما بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

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