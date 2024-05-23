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إذاعة الاحتلال: معارك مخيم جباليا من أكثر المعارك صعوبة

06:37 م الخميس 23 مايو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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كتب - محمود عبد الرحمن:

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن جنود من الكتيبة 202 في الجيش قولهم، إن المعارك في مخيم جباليا من "أكثر المعارك صعوبة"،

وأضافت الإذاعة نقلا عن الجنود، أن عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تمتعوا بجرأة كبيرة لم نعهدها من قبل.

كان وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، قال اليوم الخميس أمام ساحل قطاع غزة "إننا سندفع بقوات جوية وبرية إضافية إلى رفح جنوب قطاع غزة ".

وأضاف "إلى جانب القضاء على القدرات العسكرية لحماس، فإننا نبذل قصارى جهدنا لتهيئة الظروف لعودة الأسرى"، بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

يأتي تصريح جالانت فيما يوسع الجيش الإسرائيلي نطاق عمليته العسكرية منذ انطلاقها من شرق رفح في وقت سابق من الشهر الجاري، رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تداعياتها الإنسانية على سكان المدينة المكتظة بالنازحين من مناطق اخرى من قطاع غزة.

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