بوتين يزور بيلاروس اليوم في ثاني رحلة خارج البلاد منذ بداية ولايته الجديدة

موسكو- (د ب أ)

يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروس اليوم الخميس في زيارة رسمية تستمر يومين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه من المنتظر أن يبحث بوتين مع نظيره البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو مساء اليوم قضايا دولية رئيسية.

يشار إلى أن البلدين حليفين مقربين وقدمت مينسك الدعم لروسيا في هجومها على أوكرانيا، بدون المشاركة بشكل مباشر في الصراع.

وكانت آخر مرة زار فيها لوكاشينكو موسكو في 9 مايو لحضور العرض العسكري الروسي ليوم النصر.

وتعتمد بلاده بشكل كبير على روسيا للحصول على الدعم الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي.

وتعد هذه الزيارة ثاني رحلة خارجية لبوتين منذ تنصيبه رئيسا للبلاد في فترة ولاية خامسة في أوائل مايو بعدما زار الصين الأسبوع الماضي.

وفي وقت مبكر من اليوم الخميس، استقبل بوتين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في موسكو، بحسب بيان صادر عن الكرملين.