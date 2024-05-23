الكرملين: لا يمكن لأي أسلحة يتم ضخها لكييف أن تغير مسار العملية العسكرية

موسكو - (د ب أ)

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن أي أسلحة يتم ضخها إلى نظام كييف لا يمكنها تغيير مسار العملية العسكرية الخاصة، وأن الجيش الروسي يعرف عمله.

وقال بيسكوف، للصحفيين، إن "العملية العسكرية الخاصة مستمرة، وجيشنا يقوم بعمله. إنهم يعرفون كيفية القيام بذلك، هذا على الأرجح كل ما يمكن قوله"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف "بالإضافة إلى ذلك، قلنا مرارا وتكرارا إن أي أسلحة يتم ضخها لنظام كييف لا يمكن أن تغير بشكل أساسي مسار العملية العسكرية الخاصة".

وأكد بيسكوف، في وقت سابق، أن موافقة الكونجرس الأمريكي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا تقترب من 61 مليار دولار ستلحق الخراب بكييف، وستؤدي إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.

وفي وقت سابق، خصصت السلطات الأمريكية 61 مليار دولار لاحتياجات أوكرانيا، وخصصت ما قيمته مليار دولار من الأسلحة والذخيرة من ترسانات البنتاجون لكييف، وقدمت طلبات بـ 6 مليارات دولار أخرى لشراء معدات عسكرية جديدة.