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فرنسا تعتقل رجلاً للاشتباه في التخطيط لهجوم على رحلة تتابع الشعلة الأولمبية

03:25 م الخميس 23 مايو 2024

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باريس - (د ب أ)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن قوات الامن ألقت القبض على رجل يشتبه في أنه خطط لتنفيذ هجوم خلال رحلة تتابع الشعلة الأولمبية عبر مدينة بوردو بغرب البلاد.

غير أن مكتب المدعي العام المحلي قال إن الرجل لم يحدد بعد موقع الهجوم، ولم يتطرق إلى موقع تتابع الشعلة الذي يقام اليوم الخميس.

وصادر المحققون سلاحا يطلق رصاصات مطاطية.

وقال الادعاء إن المشتبه فيه أظهر اهتماما بحركة "إينسل" التي تتسم بالعنف، والتي تكره النساء. وتقوم الحركة على رجال أسوياء يلومون النساء على إخفاقاتهم في الحياة، سواء كانت رومانسية أو غير ذلك.

وأشار أقارب الرجل، وهو في العقد الثالث من العمر إلى أنه غير مستقر عقليا.

وعرف المحققون بالرجل بسبب منشور عن عملية قتل عشوائية وقعت قبل عشر سنوات في كاليفورنيا، حيث قتل طالب ستة أشخاص بدافع كراهية النساء. واقتادت الشرطة الرجل إلى الحجز أمس الأول الثلاثاء.

وأوصى الادعاء العام بفتح تحقيق مبدئي على خلفية تمجيد الجرائم ووجود رابطة إجرامية.

ووصلت الشعلة الأولمبية إلى مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا أوائل الشهر الجاري، ثم بدأت التحرك عبر البلاد.

ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس يوم 26 يوليو المقبل.

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