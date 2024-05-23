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الخزانة الأمريكية تحذر من سعي إسرائيل لعزل الفلسطينيين عن النظام المالي الدولي

02:46 م الخميس 23 مايو 2024

جانيت يلين

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(وكالات)

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الخميس، من خطورة خطوة قطع إسرائيل علاقتها بالبنوك الفلسطينية، مشيرة إلى عواقب خطيرة يحملها ذلك القرار لما فيه من زعزعة استقرار اقتصاد الضفة الغربية، وذلك حسبما نقلت عنها "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقالت يلين، إن التحركات الإسرائيلية لعزل الفلسطينيين عن النظام المالي الدولي، قادرة على مفاقمة الوضع الإنساني في أراضي الضفة.

وأضافت الوزيرة الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستعمل مع مجموعة السبع لمنع عزل الفلسطينيين عن النظام المالي الدولي.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد أعرب عن نيته وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطات الفلسطينية، مشيرًا إلى إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتلك الخطوة.

جانيت يلين الخزانة الأمريكية إسرائيل عزل الفلسطينيين النظام المالي الدولي طوفان الأقصى
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