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الصحة بغزة: الخدمات ستتوقف خلال ساعتين بمستشفى شهداء الأقصى بسبب نفاد الوقود

02:39 م الخميس 23 مايو 2024

وزارة الصحة غزة

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وكالات

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، إنها أطلقت مناشدات بضرورة إيصال الوقود إلى المستشفيات لكن دون جدوى، مشيرة إلى أن الخدمات الصحية ستتوقف خلال ساعتين في مستشفى شهداء الأقصى بسبب نفاد الوقود.

وأكدت وزارة الصحة بغزة أن عشرات المرضى مهددون بالموت خلال ساعات بسبب نفاد الوقود، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف الحرب في غزة قبل فوات الأوان.

ويواجه القطاع الصحي في غزة، تحديات كبيرة تحت وطأة الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، عبر منع دخول الوقود والمساعدات الطبية والإغاثية.

وزارة الصحة بغزة مستشفى شهداء الأقصى نفاد الوقود طوفان الأقصى
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