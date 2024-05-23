مدير مكتب الرئاسة الإيرانية يكشف تفاصيل حادث تحطم مروحية رئيسي

وكالات

كشف مدير مكتب الرئاسة الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، تفاصيل حادث تحطم المروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، يوم الأحد الماضي.

وأوضح إسماعيلي، أن رحلة العودة من أذربيجان كان الطقس صافٍ، لكن واجهها في منتصف الطريق رقعة سحاب.

ويروي مدير مكتب الرئاسة الإيرانية، أن قائد المروحية التي كانت تقل رئيسي أعطى أمرًا بزيادة الارتفاع عندما وصل إلى تلك السحب، مضيفًا أنه "بعد زيادة الارتفاع لم يكن هناك أي أثر لمروحية الرئيس".

وأكد أنه تمت محاولات الاتصالات الهاتفية مع حراس رئيسي ووزير خارجيته وإمام جمعة تبريز آل هاشم دون تلقي أي رد، وذلك بعد لحظات فقط من انقطاع الاتصال اللاسلكي بالمروحية.

وأضاف، أن أفراد طاقم المروحية التي كانت تقله مع بعض المسؤولين، أجروا اتصالات بالهاتف المحمول لطيار مروحية الرئيس، لكن لم يرد، ورد بدلاً منه السيد آل هاشم، قائلاً "إنني لست بخير وقد سقطنا في الوادي".

وأوضح أنه أجرى اتصالاً بعد ذلك بآل هاشم، الذي أبلغه أنه لا يعرف مكان سقوط المروحية وأنه محاط بالأشجار ولا يرى باقي الركاب ولا الطاقم.

ويشير إلى أنه بعد الاتصال بآل هاشم، علم الجميع أن مروحية رئيسي تعرضت لحادث، حددت مهمتهم بشأن الوصول بسرعة إلى موقع الحادث، وبدء عمليات الإنقاذ والإغاثة.