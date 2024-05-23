"تسببتم بحربين".. سيناتور أمريكي يهاجم بلينكن خلال جلسة استماع بالكونجرس

وكالات

هاجم السيناتور تيد كروز، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال جلسة استماع في الكونجرس، قائلا "لقد أشرفتم على أسوأ كارثة في السياسة الخارجية في التاريخ المعاصر".

وقال كروز، إن الرئيس جو بايدن عندما أصبح رئيسا للولايات المتحدة "ورث السلام والازدهار في العالم"، مضيفا "أما اليوم فلدينا حربان مندلعتان بالتزامن مع الحرب الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والحرب الأسوأ في الشرق الأوسط منذ 50 عاما".

وأكد كروز أن كلا الحربين تسبب بهما "ضعف هذه الإدارة وبالطبع سياستكم الخارجية التي تمثل تراجعا عما يجب أن تكون عليه أي سياسة أمريكية منطقية".

وأشار السيناتور الأمريكي إلى أن "هذه إدارة الرئيس بايدن أضعفت وهاجمت أصدقاءنا وحلفاءنا بشكل ممنهج، بينما أظهرت لأعدائنا المهادنة بشكل مستمر".

وأضاف كروز "كذلك أعطت لأعدائنا الذين يريدون قتلنا مليارات الدولارات".

ويدلي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بشهادته بشأن طلب الرئيس جو بايدن ميزانية قدرها 64 مليار دولار للشؤون الخارجية، في 4 جلسات منفصلة للكونجرس على مدار الأسبوع الجاري، بينما تزداد الانقسامات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.