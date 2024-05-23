حماس: الصور المتداولة حول أسر مجندات في 7 أكتوبر تم التلاعب بها

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الخميس، إن الصور المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول أسر مجندات في 7 أكتوبر مجزأة وتم التلاعب بها ولا يمكن التأكد من صحة مضمونها.

وأكدت حماس، أن الصور المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، محاولة فاشلة لتشويه صورة المقاومة من خلال نشر روايات ملفقة أُثبت كذبها بالأدلة.

وأشارت حماس، إلى أنه تمت معاملة المجندات بقواعد أخلاق المقاومة رغم أنهم كانوا جزءا من وحدة متورطة في مقتل مئات المتظاهرين السلميين على حدود غزة.

وأوضحت حماس، أن عملية تبادل الأسرى الأخيرة تؤكد حسن معاملة المقاومة للأسرى على عكس القمع والتنكيل والقتل الذي تلقاه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال.