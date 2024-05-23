الاحتلال يقتحم مستشفى العودة في جباليا ويجبر الطواقم الطبية على مغادرته

غزة 23 أيار /مايو ( د ب أ )

أفادت مصادر طبية فلسطينية بـ "اقتحام" قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مستشفى العودة في جباليا يشمال قطاع غزة، وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته، بعد حصار دام أربعة أيام.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت المستشفى، وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته تجاه غرب مدينة غزة، بعد اعتقال أحدهم".

وأضافت المصادر: "تبقى في المستشفى 14 موظفا، برفقة 11 مصابا ومرافقين، رفضوا الإخلاء إلا بحضور سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى".

وأشارت إلى خروج محافظتي غزة وشمال القطاع عن تقديم الخدمة الصحية بالكامل في ظل الاستهداف الإسرائيلي للمنظومة الصحية، خلال العدوان المتواصل منذ السابع أكتوبر الماضي.