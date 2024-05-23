بعد يومين من اقتحامها.. قوات الاحتلال تنسحب من جنين ومخيمها

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية استمرت يومين، وفق ما نقلته الجزيرة عن مراسلتها.

وأمس الأرعاء، قالت فصائل "سرايا القدس-كتيبة جنين"، إن "أطلقنا على معركتنا مع الاحتلال اسم (أسوار الموت) ولن تكون كسابقاتها وسيكون لها ما بعدها".

وأشارت "سرايا القدس -كتيبة جنين"، إلى أنه "ضمن معركة أسوار الموت البطولية، يواصل مجاهدونا التصدي لقوات الاحتلال في كافة محاور القتال موقعين إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها منذ صباح أمس الثلاثاء، وتمركزت في شوارع حيفا، ونابلس، وطريق برقين، ترافقها وحدات خاصة "مستعربون"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركّزت في محيط المخيم، وواد برقين.