إعلان

BBC

بعد يومين من اقتحامها.. قوات الاحتلال تنسحب من جنين ومخيمها

10:11 ص الخميس 23 مايو 2024

قوات الاحتلال الاسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية استمرت يومين، وفق ما نقلته الجزيرة عن مراسلتها.

وأمس الأرعاء، قالت فصائل "سرايا القدس-كتيبة جنين"، إن "أطلقنا على معركتنا مع الاحتلال اسم (أسوار الموت) ولن تكون كسابقاتها وسيكون لها ما بعدها".

وأشارت "سرايا القدس -كتيبة جنين"، إلى أنه "ضمن معركة أسوار الموت البطولية، يواصل مجاهدونا التصدي لقوات الاحتلال في كافة محاور القتال موقعين إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها منذ صباح أمس الثلاثاء، وتمركزت في شوارع حيفا، ونابلس، وطريق برقين، ترافقها وحدات خاصة "مستعربون"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركّزت في محيط المخيم، وواد برقين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين سرايا القدس كتيبة جنين طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البحرية البريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 98 ميلا بحريًا جنوبي الحديدة

إعلان

إعلان

عاجل - جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024
ضياء رشوان: مصر لن تعترف بشرعية الاحتلال بأي شكل
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024.. موعد ظهورها بالاسم ورقم الجلوس في مدارس الجيزة
بيان مهم من وزارة الإسكان بشأن تأسيسها شركة لتأجير الوحدات السكنية الشاغرة
أيرلندا تعترف بدولة فلسطين
انخفاض خادع.. الأرصاد تعلن تفاصيل ارتفاع جديد في الحرارة وموعد التراجع