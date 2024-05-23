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إعلام عبري: إسرائيل تدرس إغلاق سفارتها بأيرلندا بسبب اعترافها بدولة فلسطينية

12:16 ص الخميس 23 مايو 2024

إسرائيل

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن إسرائيل تدرس إغلاق سفارتها في أيرلندا بسبب اعترافها بدولة فلسطينية.

واعترفت أيرلندا رسميًا بوجود فلسطين كدولة مستقلة، حيث أعرب رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس عن أمله في لحاق عدد من الدول به خلال الأسابيع المقبلة.

من جهتها أعلنت النرويج أنها ستعترف بفلسطين كدولة مستقلة رسميًا في الـ 28 من مايو الجاري.

واستنكر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخطوة سابقة قائلًا إن "الإرهاب يؤتي ثماره".

كما وصف كاتس الخطوة، بأنها تهدف لإعاقة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مؤكدًا استمرار تل أبيب لأجل تحقيق أهداف الحرب.

وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت سفيريها بالنرويج وأيرلندا على خلفية الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضافت القناة العبرية، أن الخارجية طالبت سفيريها في أيرلندا والنرويج بالعودة للتشاور بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.

إسرائيل إسرائيل تدرس إغلاق سفارتها في أيرلندا اعتراف 3 دول بالدولة الفلسطينية
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