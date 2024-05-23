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BBC

كاعتراف بالدولة الفلسطينية.. الرئيس الكولومبي يوجّه بفتح سفارة لبلاده في رام الله

12:07 ص الخميس 23 مايو 2024

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الكولومبية في بيان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس جوستافو بيترو أوعز بافتتاح مقر لسفارة كولومبيا في رام الله بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة "إكس" "هذه الخطوة التالية التي سنقوم بها.. ونشير إلى أن مزيد من الدول ربما ستعترف بفلسطين كدولة".

وفي مطلع الشهر الجاري، قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، إن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أعلن عزمه قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وفي مارس الماضي، هدد الرئيس الكولومبي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في حال لم تمتثل لقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وكان الرئيس الكولومبي ثمن، الخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن ما قامت به يتسق مع مواقف دول أمريكا اللاتينية ومع القيم الديمقراطية.

وأوضح بيترو في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة مباشر" أن ما يحدث في غزة هو تدمير شعب بشكل كامل وحرب إبادة وجريمة ضد الإنسانية، لافتا إلى أن غالبية شعوب ودول أمريكا اللاتينية تطالب بوقف إطلاق النار في القطاع وتدعم الحق الفلسطيني.

وكشف بيترو عن رغبته في استمرار الخطوة القضائية التي أقدمت عليها جنوب إفريقيا، مشددا على أهمية السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن كولومبيا لديها علاقات دبلوماسية مع فلسطين وتعترف بها منذ فترة، منوّها إلى ان بلاده تدعم حل الدولتين.

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